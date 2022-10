Decorazioni di Natale | Ami i pon pon? 20 idee per addobbare riciclando la lana

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 ottobre 2022) Avevate mai pensato di riciclare vecchidalle vostre sciarpe o cappelli per crearedi? Oggi vi daremo 20 ottimi spunti per pensare a questo riciclo geniale. Tenete a mente che, se dovessero mancarvi i, con il riciclo dellapotrete completare la vostra creazioni. 1. Albero diconSu una base di cartoncino, a cui avrete dato la forma di abete, incollare icon colla a caldo e decorate a vostro piacimento. 2. Video Tutorial Ecco un video tutorial che vi aiuterà a capire meglio il procedimento per realizzare alcune delle ghirlande che troverete in questa carrellata. 3. Colori tendenza Potrete scegliere o realizzare la vostra ...