Decide il match Tonali | il Milan supera il Verona al Bentegodi

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sorride il Diavolo di Pioli: nel posticipo della domenica della 10ª giornata di Serie A, ilporta a casa 3 preziosissimi punti. I rossoneri si sono portati in vantaggio al 9? grazie all’autorete di Veloso. Ilha pareggiato i conti 10 minuti dopo con Gunter. Ci ha pensato, all’81’, are ilcon la rete della vittoria. Ildunque sale in terza posizione alle spalle di Napoli e Atalanta. L'articolo CalcioWeb.