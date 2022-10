Davide Ferrario spalanca la biblioteca del mondo di Umberto Eco

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma. Si è aperta il 13 ottobre la 17ª festa del Cinema di Roma e BergamoNews è presente per darvi qualche informazione e resoconto sui film in programma, alcuni dei quali saranno prestissimo nelle sale. Cercheremo di destreggiarci tra le prenotazioni elettroniche – ancora una volta va detto “Grazie” alla pandemia per il salto tecnologico cui si è assistito ai Festival per evitare assembramenti – e le diverse sale, distribuite tra l’accogliente Auditorium della Musica, il cinema Giulio Cesare, la Casa del Cinema, il MAXXI e altri punti della città. Il nostro fil rouge sarà costituito principalmente dai film in concorso – il Concorso “Progressive Cinema – Visioni per ildi domani” è una novità di quest’anno – ma non escludiamo incursioni anche nelle altre rassegne. I NUMERI153 film, 16 in concorso (due italiani), 33 i Paesi (dall’Arabia Saudita all’Ucraina), ...