David Beckham | Victoria cancella il tatuaggio dedicato al marito | ecco il motivo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Qualche settimana fa la sua apparizione in un video senza ildelaveva allarmato i fan, che già temevano una nuova crisi di coppia, l’ennesima dell’anno, trae il. A distanza di quasi un mese arriva la smentita dell’ex Spice Girl che ieri sul canale Today ha smentito le voci di una possibile separazione. «Ho fatto questi tatuaggi molto tempo fa e non erano particolarmente fini», ha detto l’ex cantante. «I miei erano solo un po’ spessi e sanguinavano un po’ e non erano così belli. Semplicemente non sembravano così belli. Non significa niente di più di questo» ha spiegato, difendendo la sua relazione da qualsiasi voce di crisi. «I media hanno iniziato a speculare, stavo lasciando mio ...

Victoriarivela perché ha rimosso il suo tatuaggio di'Ho fatto questi tatuaggi molto tempo fa e non erano particolarmente fini', ha detto l'ex cantante. 'I miei erano solo un ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Pochi altri calciatori hanno avuto l'allure di, arrivando a trasformarsi in un'icona anche fuori dal campo di gioco. Prima però di diventare lo Spice Boy,era uno dei tanti ragazzini che calcavano senza troppe pretese i ...Qualche settimana fa la sua apparizione in un video senza il tatuaggio del marito aveva allarmato i fan, che già temevano una nuova crisi di coppia, l'ennesima dell'anno, tra ...L'ex campione torna dove ha tirato i primi calci per risollevare una squadra di ragazzini. Riuscirà a trasmettergli la sua passione per lo sport e i giusti valori Scopritelo nello show dal 9 novembre ...