Dalot | il Manchester United potrebbe rinnovarlo Roma beffata

(Di domenica 16 ottobre 2022)clamorosamente rimanere al, nonostante i tanti rumour che lo vedrebbero di ritorno in Serie A Diogorestare in Inghilterra. Il calciatore portoghese andrà in scadenza con ila fine stagione, con la possibilità di ritornare in Italia. Possibilità che sembra potenzialmente affievolirsi, con ilche L'articolo

Milan News 24

Le probabili formazioni diUnited - NewcastleUNITED (4 - 3 - 3): De Gea;, Varane, Martinez, Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Cristiano Ronaldo, Rashford. ...Commenta per primo Secondo Fichajes Futbol , i tre obiettivi del Barcellona per il mercato di gennaio sono: Ruben Neves del Wolverhampton, DiogodelUnited e Martin Zubimendi della Real Sociedad. Ex Milan, il futuro di Dalot ta Juve e Manchester United: le ultime Niente Barcellona, il portoghese è pronto a continuare a giocare con la sua attuale squadra. Il Milan osserva così come Leao ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...