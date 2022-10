Dalla politica all’economia Putin e i suoi paradossi secondo Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 16 ottobre 2022) Gli storici di domani, costretti a misurarsi con le vicende di questo inizio di millennio, difficilmente potranno esprimere un giudizio positivo sulla figura di Vladimir. Che, agli occhi dei posteri, apparirà come una sorta di moderno Ulrich, il protagonista del romanzo di Robert Musil: “L’uomo senza qualità”. Ed in effetti, se si analizzano i fatti, con il necessario disincanto, sono ben poche le cose di cui il nuovo Zar può andare fiero. Come condottiero è stato un fallimento. Il blitzkrieg, la guerra lampo che doveva portare alla completa sottomissione dell’Ucraina, si è trasformata in una battaglia senza fine. Con una sola certezza: non vi sarà alcun vincitore, ma solo un futuro compromesso, più o meno onorevole. Al tempo stesso il confronto sul terreno ha messo in luce la debolezza delle forze armate russe. Demotivate, male armate, un equipaggiamento ...