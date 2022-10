Crosetto ricuce | Nessuno vuole fare un governo senza Forza Italia

(Di domenica 16 ottobre 2022) “vuolunFI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s.che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire...

Il Fatto Quotidiano

Lo scambio di cortesie tra Meloni e Salvini è ormai prassi quotidiana ("La frattura tra loro è al suo punto massimo" certifica Guido), non c'è stato più nessun contatto tra i due leader ...Lo scambio di cortesie tra Meloni e Salvini è ormai prassi quotidiana ("La frattura tra loro è al suo punto massimo" certifica Guido), non c'è stato più nessun contatto tra i due leader ... Caos centrodestra e nuovo esecutivo, la diretta - Crosetto: "Nessuno vuole fare un governo senza Forza Italia" Giorgia Meloni accelera sulla squadra di governo e tiene aperti i dossier economici e sull'energia, continuando, tra gli altri, i contatti con Roberto Cingolani. "Non c'è tempo da perdere. All'Italia ..."Nessuna critica, ma spenderemo 21 miliardi su 29,4: si può fare meglio". La premier in pectore lavora a una squadra di ministri apprezzati a Bruxelles. I servizi: allarme per le tensioni sociali ...