L'HuffPost

... non volendo essere commissariata da, in queste ore appare furiosa. Queste le sue parole ... Lo Sviluppo economico dovrebbe andare a Guido. Giovanbattista Fazzolari potrebbe essere ...... solo quella dignità di cui parlache spesso non riesce a frapporre al resto del mondo. Ci ... e che conosce come, e ha usato come pochi, con buona pace delle belle parole del 1992. ... Crosetto: "Nessuno vuole fare un governo senza Forza Italia, Meloni non porta rancore" Il co-fondatore di FdI sui foglietti del Cav: "Conosco Berlusconi da tanto tempo. Non fa queste cose: erano i suoi appunti, parlava con ...Il co-fondatore di FdI: Berlusconi si è infilato in un braccio di ferro inutile su Ronzulli. Avrebbe potuto chiedere compensazioni di altro tipo. Giorgetti Una persona preparata" ...