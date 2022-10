Globalist.it

Guido, co - fondatore di FdI, in un'intervista a QN, circoscrive lo scontro: 'C'è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, ...... con le consultazioni al via il 20), sila quadra definitiva del futuro esecutivo. Meloni ha ... ma in corsa ci sarebbe anche il fondatore di Fratelli d'Italia Guido, quest'ultimo in pole ... Crosetto cerca di calmare le acque: “Meloni non vuole fare un governo senza Forza Italia” “Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra Vorrebbe d ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno ...