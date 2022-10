Cremonese | Alvini | «Nonostante il pari sono soddisfatto | vi spiego»

Leggi su calcionews24

Massimiliano, tecnico della, ha parlato dopo il pareggio contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato a Dazn dopo Spezia-. LE PAROLE – «Nel secondo tempo ci è mancato l'attimo per poterla vincere, ma ammetto che il risultato è giusto come il nostro atteggiamento. Non riesco a capire come mai dopo il nostro gol, per un quarto d'ora, siamo usciti dalla partita. Ho visto però un buon atteggiamento, ci manca solo la vittoria e per questo nulla da dire. Oggi abbiamo messo un primo mattone importante per provare a centrare dalla prossima partita il primo successo in Serie A. Averla ripresa oggi e provata a vincere è segno che la strada che seguiamo è quella giusta».