Covid | Veneto | calo nuovi contagi | 3 751 nelle ultime 24 ore

Rallenta il trend di crescita dei nuovi contagiin, 3.751 nelle ultime 24 ore rispetto ai 5.104 di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche una vittima. Il totale delle persone colpite dal'infezione dall'inizio ......servizi per la salute e sicurezza del lavoro alle aziende in Trentino Alto Adige ma anche in... inoltre, ha voluto dare il suo contributo alla collettività anche nel corso della pandemia- ...Rallenta il trend di crescita dei nuovi contagi Covid in Veneto, 3.751 nelle ultime 24 ore rispetto ai 5.104 di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche una vittima. (ANSA) ...È la media della prima metà di ottobre ed è la più alta mai registrata su base mensile. In due settimane oltre 27 mila test ...