Covid oggi Toscana | 1 664 contagi | bollettino 16 ottobre

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.664 ida coronavirus in, 162022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.516 persone) e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali). Al momento inrisultano pertanto 50.492 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 457 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.non si registrano nuovi decessi. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 1.417 tamponi molecolari e 10.074 tamponi antigenici rapidi: di questi il 14,5% è risultato positivo. Sono ...

Covid, le news. Vaia: "Possibile aumento contagi, ma nessun allarme". LIVE (Adnkronos) – Sono 2.738 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. A Roma, segnalati 1.482 casi. "Oggi n ...Curva in discesa, il tasso di contagio passa al 17,5%. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, stabili le terapie intensive ...