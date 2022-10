Così la tragedia ucraina stimola la difesa aerea europea

(Di domenica 16 ottobre 2022) Giovedì 13 ottobre, durante la conferenza dei ministri dellaa Bruxelles, quattordici Paesi Nato più la Finlandia hanno siglato una lettera di intenti per il potenziamento dellae missilistica del continente. I Paesi firmatari sono Belgio, Bulgaria, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, e Ungheria. L’iniziativa, denominatan Sky Shield Initiative vuole consolidare ladel dominio aereo dell’Europa tramite l’acquisizione comune di equipaggiamento e missili da parte delle nazioni europee, andando a potenziare l’esistente Integrated Air and Missile Defence (Iamd). I nuovi sistemi da acquisire saranno in particolare l’israeliano Arrow-3, lo statunitense Patriot e il tedesco IRIS-T, come ha ...

