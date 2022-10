Confindustria | Bonomi | Energia | stangata da 110 mld Serve subito un Governo autorevole e competente

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Abbiamo la necessità di unal più presto” per gestire “l’emergenza energetica” che quest’anno comporterà unada “110 miliardi”. Cosi il presidente diCarloa ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Non ci sono tesoretti, concentrare tutte le risorse sull’emergenza bollette “Non abbiamo tesoretti da nessuna parte, se non vogliamo intaccare la finanza pubblica” ma è “un tema molto delicato”. Di certo “tutte le risorse vanno concentrate nell’emergenza energetica” e “oggi il vicolo è molto stretto”, aggiunge., le schermaglie fanno perdere solo tempo “Attendiamo la composizione” del nuovoe “speriamo avvenga nel più breve tempo possibile. Il tempo non è una variabile che possiamo giocarci”. ...

Sono le parole del presidente diCarloa 'Mezz'ora in più' su Rai3. 'Non abbiamo tesoretti da nessuna parte, se non vogliamo intaccare la finanza pubblica' ma è 'un tema molto ...A dichiararlo è il presidente di, Carlo, nel corso dell'intervista a 'Mezz'ora in più', su Rai 3. 'E' un tema che non ci possiamo permettere di lasciarlo lì e non affrontarlo ...Carlo Bonomi, presidente di Confidustria, è ospite della puntata del 16 ottobre di Mezz’ora in più, il talk show della domenica ...“Abbiamo la necessità di un governo autorevole e competente al più presto” per gestire “l’emergenza energetica” che quest’anno comporterà una stangata da “110 miliardi”. Cosi il presidente di Confindu ...