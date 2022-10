Conferenza stampa Nicola | «La partita mi ha soddisfatto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le parole di Davide, tecnico della Salernitana in: «Dobbiamo migliorare sull’aggressività» Davideha parlato indopo latra Inter e Salernitana, vinta 2-0 dai nerazzurri. Di seguito le sue parole.– «La sensazione è quella di avere incontrato una squadra dai valori importanti. La Salernitana non è venuta qua per timbrare il cartellino ma abbiamo provato a crederci fino alla fine, l’unico appunto è quello della lettura, del tardivo riposizionamento su una giocata che conoscevamo. Se avessimo tenuto lafino all’ultimo sull’1-0 ci si poteva sperare. Però ho visto una squadra che ha cercato di togliere profondità all’Inter e ha lavorato sulle traiettorie di ...