Con il sorriso Mara Venier lancia una frecciata ad Aldo Grasso da Domenica In

(Di domenica 16 ottobre 2022) E alla fine,il suo sassolino dalle scarpe se l’è tolto e lo ha fattondo una bellaaddalla puntata diIN del 16 ottobre 2022. Certo, per capire il riferimento che è stato fatto dalla conduttrice, prima che Alberto Matano intervenisse in collegamento telefonico, bisogna anche sapere cosa ha detto o meglio scritto,questa settimana . Una recensione parecchio velenosa della nuovaIN di, nella quale non ha risparmiato critiche alla conduttrice di Rai 1. Dalle pagine del Corriere della sera,, scriveva: “Ho seguitoIn quando stava ...

La Repubblica

Tutta colpa di quelamaro dopo il gol presola sua Lazio contro il Milan: dopo la rete di Tonali le telecamere inquadrarono il suo ghigno ambiguo, che scatenò la rabbia di tanti. Oggi ...la possibilità di arrivare a una remissione completa dopo i primi due mesi. Gli psichiatri si sono mostrati ottimisti. Le possibilità di risoluzione di casi gravi di depressione potrebbero trarre ... Sant'Orsola, con le moto elettriche nei reparti per strappare un sorriso ai bambini ricoverati E alla fine, Mara Venier il suo sassolino dalle scarpe se l’è tolto e lo ha fatto lanciando una bella frecciata ad Aldo Grasso dalla puntata di Domenica IN del 16 ottobre 2022. Certo, per capire il ri ...Seconda vittoria consecutiva in campionato con i gol di Lautaro Martinez e Barella AGI - L’Inter conferma il momento positivo degli ultimi 10 giorni e si prende la seconda vittoria consecutiva in camp ...