Con “Causeway” Jennifer Lawrence torna alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nella cornice festivaliana dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è il tempo del ritorno diin Causaway che quasi la riporta ai suoi esordi. Tra i film Progressive, in concorsodeldivi è anche, la pellicola di Lilia Neugebauer, al suo debuttoregia. Il ritratto intimo di una soldatessa chenella sua New Orleans nel tentativo di adattarsivita dopo un incidente mentre era in missione. La pellicola, che vede il grande ritorno di, sul grande schermo debutterà su Apple TV+ il prossimo 4 novembre 2022. Credit Press OfficeIn, la ...