Comunque vada il Congresso | su Taiwan nessuna apertura

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il XXdel Partito comunista cinese è sicuramente una data importante per la leadership della Repubblica Popolare. Oggi Xi Jinping preferisce guardare al proprio interno, ragionando sulla politica interna e di difesa. Per quanto riguarda, gli eventi di questa estate anche se hanno scosso i cieli e i mari intorno all’isola, non sembrano in realtà aver implicato un cambio troppo drastico nell’impostazione cinese. In effetti, un aumento della conflittualità tra Taipei e Pechino oggi è un rischio ancora troppo alto per il presidente cinese. A mio avviso la Cina continuerà, coerentemente con la propria impostazione, ad assumere una posizione attendista, continuando quindi a rafforzarsi militarmente e aumentando le esercitazioni di alto livello come sta facendo nell’ultimo periodo e come si prevede che continuerà a fare anche dopo il ...