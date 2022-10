Colombia | un autobus si ribalta in autostrada | almeno 20 morti e 15 feriti

(Di domenica 16 ottobre 2022) Une' rimasto coinvolto in un incidente lungo l'panamericana nel sud - ovest della, a causa del quale sono morte20 persone e altre 15 sono rimaste ferite. Lo ha ...

Agenzia ANSA

