Colombia | autobus si ribalta in autostrada | almeno 20 morti e 15 feriti

(Di domenica 16 ottobre 2022) Unè rimasto coinvolto in un incidente lungo l’panamericana nel sud-ovest della, a causa del quale sono morte20 persone e altre 15 sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la polizia stradale del dipartimentono di Narino. Il pullman si èto mentre stava viaggiando fra la città portuale di Tumaco, nella zona sud-occidentale del Paese, e Cali, a 320 km più a nord-ovest. Non è stato chiarito cosa sia accaduto, ma un portavoce della polizia ha detto che la causa più verosimile dell’incidente sarebbe un “guasto meccanico“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

Polizia e soccorritori operano sulla scena dell'incidente mortale che ha visto coinvolto unche si e' ribaltato lungo l'autostrada panamericana nel sud - ovest della. Le operazioni di soccorso e i rilievi del caso sul luogo dell'incidente in cui sono morte almeno 20 persone ...Une' rimasto coinvolto in un incidente lungo l'autostrada panamericana nel sud - ovest della, a causa del quale sono morte almeno 20 persone e altre 15 sono rimaste ferite. Lo ha reso ... Colombia, un autobus si ribalta in autostrada: almeno 20 morti e 15 feriti - Mondo Polizia e soccorritori operano sulla scena dell'incidente mortale che ha visto coinvolto un autobus che si e' ribaltato lungo ...Un autobus e' rimasto coinvolto in un incidente lungo l'autostrada panamericana nel sud-ovest della Colombia, a causa del quale sono morte almeno ...