Collovati | ‘Kvara rispetto a Leão si dedica anche alla fase difensiva’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 ottobre 2022) 2022-10-16 01:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Fulvioal Corriere dello sport: “Sono due giocatori diversi: Leao è più punta, interamente assorbito doffensiva, mentre Kvaratskhelia sidifensiva così come gli chiede Spalletti. Partendo dal presupposto che sono i due crack di questo inizio campionato, i soli due in grado di spostare gli equilibri e decidere, in questo momento prendo Kvara: io sono legato alle ali vecchio stampo tipo Claudio Sala, Bruno Conti e Franco Causio, e quindi mi piace ritrovare un giocatore spettacolare. Uno che fa dribbling, giochi e giochetti, che salta l’uomo e firma assist e gol. In un calcio in cui sulle ali giocano i terzini, e in cui ...