Contatti telefonici oggi tra la leader Fdi Giorgiae il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo riferiscono fonti di Fdi, informando che i due leader si vedranno di persona domani a via della Scrofa, sede nazionale di Fratelli d'Italia., infatti, non intende cambiare linea nè farsi dettare l'agenda dagli alleati, ha trovato un ... ma il tempo è sempre di meno e ogniproduce nuovi nomi al vaglio per i ministeri e nuovi ... Colloquio Meloni-Berlusconi, domani incontro a Roma da Fdi Roma, 16 ott. (askanews) - Contatti telefonici oggi tra la leader Fdi Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.Tra i due dovrebbe esserci un incontro chiarificatore che dovrebbe risolvere le tensioni, come auspica soprattutto Forza Italia.