Classifica MotoGP | Mondiale 2022 | Francesco Bagnaia balza in vetta dopo il GP d’Australia | Quartararo a -14

Grande curiosità, poi, c'era per Marc Marquez : il funambolico spagnolo, in seconda posizione in griglia di partenza davanti a Pecco, aveva voglia di mettere in mostra il proprio valore. Tanti dunque ...... quindicesimo Alessandro Zaccone e diciottesimo Celestino Vietti, che è anche l'ultimo dellavisto che molti piloti hanno deciso di non completare nemmeno un giro. FOTO:.com PressA Phillip Island è la Suzuki di Alex a tornare al successo, Fabio cade e incassa uno "zero", col terzo posto ora è Pecco a guidare la classifica mondiale. Marc Marquez riporta il podio alla Honda, Ale ...Bagnaia sfrutta il ritiro di Quartararo e balza in testa con un buon vantaggio a due gare dalla fine PHILLIP ISLAND - Pecco Bagnaia si prende la leadership nella classifica piloti di MotoGp dopo il te ...