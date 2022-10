Cina | Xi Jinping al ventesimo congresso del partito comunista cinese non cita mai Putin e la Russia tra gli amici | “Noi determinati contro l’indipendenza di Taiwan | non rinunceremo mai all’uso della forza”

di Guido Santevecchi Al Congresso del partito, che gli assegnerà per altri cinque anni la presidenza della, Xiparla per 73 volte di "sicurezza" e "protezione". Ma la crescita economica rallenta drammaticamente Non sono segnali concilianti quelli mandati da Xinel discorso davanti al ...È questa la replica di Taiwan al discorso di apertura di Xial XX Congresso del Partito ... due sistemi ", in vigore a Hong Kong e Macao, e che lavorrebbe applicare anche all'isola. Toni ...(Lapresse) In Cina il presidente Xi Jinping ha aperto 20mo Congresso nazionale del Partito comunista, che dovrebbe affidargli un inedito ...Le autorità cinesi fanno affidamento sul buon senso per trasformare il Paese in una forte potenza industriale, ha detto Xi Jinping ...