Cina | la promessa del presidente Xi | “Ci sarà la riunificazione con Taiwan”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pechino – Ilcinese Xi Jinping ha aperto il XX Congresso del Partito Comunista Cinese. In un discorso programmatico durato circa un’ora e quaranta minuti e rivolto a circa 2.300 delegati nella Grande Sala del Popolo di Pechino, ilha chiesto il ringiovanimento della nazione cinese e l’espansione del “socialismo con caratteristiche cinesi”. Xi ha parlato del Pil del Paese, raddoppiato in dieci anni e adesso pari “al 18,5% dell’economia mondiale”, di come laha affrontato la pandemia di Covid, mettendo “al primo posto la vita delle persone” e “lanciando una guerra del popolo contro il virus”. Ma ha anche parlato di, sottolineando la grande “capacità” dellacontro “l’indipendenza di” e promettendo la “della ...

Ha, poi, ribadito ladi impegnarsi nella "costruzione di un moderno Paese socialista" e di rinforzare la politica economica che ha consentito alladi raddoppiare il Pil in un decennio . ...Che ne sarà delladella premier Truss di aumentare la spesa militare al 3% del prodotto ...in un periodo di guerra in Europa e con la minaccia molto concreta di un'escalation con Russia e"...Hong Kong CNN - Cinese Leader Xi Jinping Domenica ha promesso di guidare la Cina attraverso serie sfide verso il suo ringiovanimento nazionale, avanzando ...Ci aspettano tempi difficili. È il monito del presidente cinese Xi Jinping in apertura del suo discorso al congresso del Partito Comunista Cinese. Un discorso programmatico a circa ...