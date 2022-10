Cina | al via xx congresso partito comunista Xi su Taiwan | ' Riunificazione sarà attuata | non rinunceremo mai a uso della forza'

Xi ricorda come il Prodotto interno lordo dellasia raddoppiato in 10 anni e pesi per il 18,5 per cento dell'economia mondiale. Ma ora, avverte, il Paese deve puntare allo sviluppo "di alta ...Leggi anche Alil XX congresso del Pcc nel segno di Xi Il ventesimo Congresso del Pcc si apre ...prossimo e vede la partecipazione di 2.296 delegati giunti nella capitale da ogni angolo della...Il presidente Xi Jinping è arrivato nell'auditorium principale della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, per l'apertura del XX Congresso nazionale del Partito comunista, che dovrebbe affidarg ...“Il presidente tratterà solo secondo i suoi termini e non concederà niente”, dice Boris Bondarev, dimessosi dal servizio diplomatico perché ...