Ciclocross | Coppa del Mondo | Fem Van Empel cala il bis a Fayetteville | battuta ancora Lucinda Brand

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) È andata in scena oggi la seconda tappa della stagione dideldi. Secondo ed ultimo appuntamento in terra statunitense sul percorso di, palcoscenico lo scorso anno dei Campionati del. Nella prova femminile elite la vittoria è andataalla 20enne Fem Vanche si sta proponendo come grande protagonista della stagione. Primo colpo di scena già nel primo giro quando Ceylin del Carmen Alvarado, seconda la scorsa settimana a Waterloo, è costretta nelle retrovie da un problema al cambio. Nello stesso momento è Denise Betsema prova ad allungare, arrivando con qualche secondo di vantaggio sulla mitica scalinata con 39 gradini, la più lunga dell’interadel. Inge Van der Heijden si ...