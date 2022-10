Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | ultima giornata in cui l’Italia punta al primo posto del medagliere

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si chiude quest’oggi il Mondiale disudi scena nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. La selezione italiana guidata da Marco Villa vuole migliorare il proprio, che al momento vede gli azzurri secondi con gli stessi ori dell’Olanda ma dietro in virtù dei tre argenti in luogo dei quattro degli oranges. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEIDISUDALLE ORE 12.00 Miriam Vece aprirà le danze per il tricolore con la partecipazione nel keirin. La venticinquenne di Crema non è arrivata in Francia in grande condizione, non riuscendo a ottenere risultati sia nello sprint che nei 500 metri, dove riuscì a conquistare un bronzo nella competizione iridata di due anni fa, e rischia di poter fare ancora una volta la comparsa. Prova del nove invece ...