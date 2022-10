Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | tripudio francese nella madison | Consonni-Scartezzini quarti e beffati

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Arriva una beffa per la Nazionale italiana disuaidi Saint-Quentin-en-Yvelinesal maschile: un quarto posto che lascia veramente l’amaro in bocca a Michelee Simone. I due azzurri sono stati protagonisti sin dall’inizio: bravi a cogliere punti importanti negli sprintfase di partenza, poi eccezionali nel conquistare il giro a metà gara. Purtroppo però il sogno è stato interrotto propriovolata finale, con gli azzurri a due punti dalla medaglia.: Donovan Grondin e Benjamin Thomas sono eccezionali e trionfano a quota 65, dominando in lungo e in largo e facendo esaltare il pubblico di casa. Seconda posizione per i ...