Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Silvia Zanardi sesta nella corsa a punti | vince Neah Evans

(Di domenica 16 ottobre 2022) La Gran Bretagna supera l’Italia nel medagliere deidisu: in unafemminile ricca di ribaltamenti di fronte riesce a trionfare alla grande. Primo successo iridato per l’atleta classe 1990 che ha trovato un totale di 60, sfruttando anche due giri conquistati. Alle sue spalle la danese Julie Leth (53) e la statunitense Jennifer Valente. Mentre è rimasta beffata la belga Lotte Kopecky, quarta per una sola lunghezza. In casa Italiaperde una posizione rispetto alla manifestazione iridata di Roubaix dello scorso anno: da quinta a. L’azzurra ha provato ad essere protagonista, è andata ...