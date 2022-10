Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Miriam Vece eliminata nel Keirin Lavreysen sfida Richardson nello sprint

DIRETTA MONDIALI2022: CHI SARÀ IL VINCITORE Calerà il sipario oggi, domenica 16 ottobre, sulla diretta dei Mondialisu2022 , ma prima naturalmente ci sarà la quinta e ultima giornata ...L'Omnium di sabato, in cui ha chiuso settimo lontano dal podio, non è andato come sperava. Ma Elia Viviani ha la possibilità di riscattarsi subito ai campionati del mondo sudi Saint - Quentin - en - Yvelines (stesso velodromo dei Giochi di Parigi 2024) che mandano in scena l'ultima giornata. Il 33enne veronese infatti nella gara che chiude il programma (intorno ...L'Italia in cerca di nuovi piazzamenti e medaglie nella quinta e ultima giornata del torneo iridato, dopo la giornata di ieri avara di soddisfazioni. Dirette dalle 13.30 ...Diretta Mondiali ciclismo pista 2022 streaming video Rai oggi, domenica 16 ottobre: ecco Viviani nell’Eliminazione e Consonni-Scartezzini nell’Americana.