Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Elia Viviani splendido oro nell’eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Splendida medaglia d’oro peraidisuin corso di svolgimento in Francia. Il fuoriclasse veronese, tra i più attesi in questa specialità, non tradisce le attese e conquista la vittoria sbaragliando la concorrenza. Dopo aver rischiato la caduta con due corridori che sono impattati alle sue spalle non travolgendolo per un soffio, l’azzurro riesce a giocarsi le due medaglie più importanti con il neozelandese Strong e lo batte, superandolo al momento giusto nel penultimo rettilineo. Il bronzo va invece al britannico Vernon. E’ ancora sul tetto del mondo, e consente all’Italia di chiudere la rassegna iridata al secondo posto del medagliere, con quatto ori e tre argenti, alle spalle dell’Olanda e davanti alla ...