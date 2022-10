Ciclismo su pista | Mondiali 2022 Elia Viviani | “Finire così è bello | l’obiettivo è Parigi”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si chiude come meglio non poteva il Mondiale disuper l’Italia. Nel velodromo transalpino di Saint-Quentin-en-Yvelines suona infatti l’Inno di Mameli conche, un anno dopo Roubaix, trova il suo secondo titolo iridato nell’eliminazione. Gara eccezionale quella del Profeta azzurro: l’uomo della Ineos Grenadiers ha rischiato in un paio di situazioni, ma poi è stato strepitoso nel finale beffando Corbin Strong ed Ethan Vernon. Le sue parole ai microfoni della Feder: “è veramente. Arrivavo dall’omnium con delusione. È una gara che mi viene facile, ma ad un Mondiale è sempre dura vincere. Ci sono state due situazioni critiche, ma schivate bene. Poi una bellissima situazione finale. ...

L'azzurro si conferma campione iridato Elia Viviani vince la medaglia d'oro nell'eliminazione ai campionati del mondo di su di Saint - Quentin - en - Yvelines, sede dei Giochi di Parigi 2024. L'azzurro, oro olimpico nell'Omnium a Rio 2016, si conferma campione iridato precedendo il neozelandese Corbin Strong, terzo posto e bronzo per l'inglese Ethan Vernon.