Ciclismo | Mondiali pista | Elia Viviani oro nell' eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Saint-Quentin-en-Yvelines, 16 ott. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oroai campionati del mondo disudi Saint-Quentin-en-Yvelines, sede dei Giochi di Parigi 2024. L'azzurro, oro olimpico'Omnium a Rio 2016, si conferma campione iridato precedendo il neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon. Quello diè il 4° oro e la settima medaglia dell'Italia, che chiude al 2° posto nel medagliere dietro l'Olanda, in questi

Prosegue: 'I miei tecnici mi hanno detto di marcare strette le avversarie, mi rifarò nelle prossime corse. Ci tenevo a conquistare il podio, però è andata così. Quando sei in corsa non pensi a niente, ... Mondiali di ciclismo su pista, Azzurri a secco di medaglie nella quarta giornata