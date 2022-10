Chi è Daniele Bartolomeo | l’ex fidanzato di Eliana Michelazzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022), dopo essersi messa alle spalle la relazione con il marito inesistente Simone Coppi,agente di spettacolo non lo fa più “virtuale” (l’amore, ndr) e aveva ritrovato il sorriso accanto a, fisicatissimo 39enne con cui faceva coppia su Instagram. A darne annuncio è la stessa, che non fa altro che condividere foto romantiche insieme al belloccio, quasi a volerci/si convicere che sì: questa volta non si tratta di un-truffa. Ma chi è davvero? Poco o nulla è dato sapere a proposito del suo privato. Fatta eccezione per gli scatti insieme ad, infatti, su Internet non circola alcuna informazione che lo riguardi. I suoi profili social sono ...