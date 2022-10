Centinaio | Attaccano l’Italia che difende il cibo naturale

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 ottobre 2022) La battaglia contro il Nutriscore è la difesa del Made in Italy e dei prodotti europei di qualità – «La battaglia sul Nutriscore non è una battaglia contro un altro paese. È la difesa del nostro Made in Italy, e anche di tutti i prodotti europei di qualità, naturali ed espressione di tradizioni e territori». Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco. «In Francia, patria del Nutriscore, invece, si moltiplicano e si fanno sempre più duri gli attacchi contro», afferma, osservando che «negli ultimi giorni non c’è più solo il suo ideatore a scagliarsi contro il nostro paese e contro i partiti che più di altri si sono opposti a un algoritmo banale ed eccessivamente semplicistico. Dopo alcune associazioni di consumatori francesi ora il patron della catena Leclerc parla di ‘infernale ...