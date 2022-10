Caro energia | da gennaio 4 | 7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di almeno una bolletta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) A causa dell’aumento del prezzo dell’4,7diildi una o più bollette luce e gas negli ultimi 9 mesi. Il dato emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat*. Un numero destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere; come si legge dall’indagine – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale – ci sono 3,3dichedichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche. La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato; quasi 2 rispondenti morosi su 3 (62%)detto che è stata la prima ...