Caro bollette | milioni di italiani non riescono a pagare I dati 2022

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilha messo in grossa difficoltà sempre piùnegli ultimi mesi. A causa dell’aumento dei costi dell’energia quasi 5di utenti non sono riusciti a saldare il conto da gennaio ad oggi secondo un’indagine recentemente condotta da MUp Research e Norstat per Facile.it. Uno sguardo veloce ai. Quasi 5morosi negli ultimi 9 mesi Ilha messo in grossa difficoltà sempre piùnegli ultimi mesi: era facile aspettarselo considerando l’aumento sostenuto del costo dell’energia. Al di là dell’esperienza di tutti i giorni, diversi studi stanno cominciando a mettere in fila deisignificativi sull’argomento. Tra queste ...