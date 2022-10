Caro bollette | 4 | 7 milioni di italiani non le hanno pagate in ultimi 9 mesi

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – A causa dell’aumento del prezzo dell’energia 4,7disaltato il pagamento di una o piùluce e gas negli. Un numero destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. Il dato emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, secondo la quale ci sono infatti 3,3dichedichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossimeenergetiche. La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato: quasi 2 rispondenti morosi su 3 (62%)detto che è stata la prima volta chesaltato il ...

Una maggioranza che in questi anni non ha dato risposte per quanto riguardo il lavoro ai giovani, l'area Pip, l'ospedale di Sarno, il. Con la vittoria alle politiche i cittadini di ...ALTRI SUGGERIMENTI PREZIOSI CONTRO ILINFISSI - Se vecchi disperdono un buon 30% di calore, urge cambiarli. LA STUFA - Si può risparmiare anche il 40%. Va . E oltre i prezzi no a ...Siamo alle porte di un inverno complesso, con conseguenze economiche e sociali importanti causate dai peggiori rincari dell’ultimo decennio. Un paese che ...La stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani raggiungerà nel 2023 la maxi cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi 2.500 euro a nucleo familiare rispetto alle tar ...