Caro bollette | 4 | 7 milioni di italiani hanno saltato almeno un pagamento negli ultimi 9 mesi | dato che salirà se i prezzi crescono

(Di domenica 16 ottobre 2022)diin difficoltà a causa dell’aumento deidell’energia. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat secondo la quale sono 4,7glicheildi una o piùluce e gas. Un numero, spiegano, che è destinato ad aumentare se idell’energia dovessero continuare a salire, come testimonia un altroraccolto dall’indagine: 3,3didichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime ...

Le tariffe per il 2023, stangata da 4.724 euro a famiglia La stangata sulledi luce e gas ... Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi uno studio sulle prossime ripercussioni del- ...... stangata da 4.724 euro a famiglia La stangata sulledi luce e gas degli italiani potrebbe ... Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi uno studio sulle prossime ripercussioni del- ...Con un comunicato comparso sulle proprie pagine social la squadra United L’Aquila, militante in terza categoria e nota soprattutto per l’esemplare esempio sociale dello sport popolare, ha lanciato un ...Con un comunicato comparso sulle proprie pagine social la squadra United L’Aquila, militante in terza categoria e nota soprattutto per l’esemplare esempio sociale dello sport popolare, ha lanciato un ...