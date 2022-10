Camerino di Verissimo | quello che è successo con Pamela dietro le quinte nel 2019

Leggi su biccy

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’undici maggio delSilvia Toffanin ci ha regalato uno dei capitoli più interessanti e iconici della saga di Pratiful.Prati all’epoca andò a farsi intervistare aper giurare l’esistenza di Mark Caltagirone. La conduttrice chiese delle prove e la diva umile messa alla strette disse che sarebbe andata ina prendere il cellulare per far vedere delle foto di Mark Caltagirone alla Toffanin. Cosa èneldinel. Nella puntata di oggi di, la Toffanin ha chiesto ad Eliana Michelazzo cosa èquando la Prati è uscita dallo studio 3 anni fa: “Voi siete state via tanto tempo, più di 20 minuti. Adesso noi non è che potevamo mandare in onda tutto. Però ...