California | arrestato sospetto serial killer | “Era in cerca di un’altra vittima” Su di lui taglia da 125mila dollari

(Di domenica 16 ottobre 2022) È statodalla polizia nelle prime ore del mattino, mentre era “a caccia” dipotenziale. Wesley Brownlee, 43 anni, è finito in manette con l’accusa di essere “ildi Stockton“, città di 320mila abitanti a circa 130 chilometri da San Francisco nella zona rurale della Central Valley, da mesi scioccata per i sei omicidi avvenuti tra quest’anno (5) e il 2021 (uno). Le forze dell’ordine avevano messo unadaper qualsiasi informazione che portasse all’arresto. “Era in missione per uccidere“, ha detto il capo della polizia Stanley McFadden, aggiungendo che Brownlee era in possesso di un’arma da fuoco. “Siamo sicuri di aver evitato un altro omicidio”. Tra l’8 luglio e il 27 settembre scorsi sono stati uccisi cinque uomini ...

