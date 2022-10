Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Diavolo su Ben Brereton Díaz”

.it seguirà in tempo reale Verona -, posticipo domenicale della decima giornata di Serie AA cinque giorni dalla disfatta interna contro il Chelsea e dalle susseguenti polemiche ....com vi racconta la moviola live degli episodi arbitrali più discussi. VERONA -domenica ore 20.45 MASSA BRESMES - VECCHI IV: MARCHETTI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI PRIMO TEMPO 4'...22.42 Calcio: Milan soffre, ma passa a Verona Quinta sconfitta di fila del Verona che cede in casa al Milan (1-2) che si prende così il terzo posto alle spalle della leader Napoli e dell'Atalanta. I ...Pagelle e tabellino del match di Serie A, valevole per la nona giornata, tra i rossoneri e i gialloblu: la partita di Leao e GIroud ...