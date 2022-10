Calcio | Perugia | si dimette il tecnico SIlvio Baldini

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Al termine del match perso 2-1 in casa contro il Suedtirol, ildelsi è dimesso: “Ero convinto di essere la persona giusta per il, ma non è stato così -ha spiegato l’allenatore toscano in conferenza stampa-. Non voglio prendere in giro nessuno e non voglio mettere in difficoltà il. Il tempo per recuperare ce n’è ancora ma non sono la persona che in questo momento può aiutare il. Voglio ringraziare i perugini per l’ospitalità e l’affetto che mi hanno dimostrato nonostante la situazione di grande difficoltà. Sia il Presidente che il Direttore meritano il mio rispetto perché hanno messo in me tutta la fiducia possibile e non li voglio prendere in giro”. Ilsi trova al ventesimo e ultimo posto ...