Calcio | Liga | il Real Madrid vince il clasico | Barcellona ko 3-1

(Di domenica 16 ottobre 2022), 16 ott. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-1 ilin un match della nona giornata delladisputato allo stadio Santiago Bernabeu. I blancos si aggiudicano il '' grazie alle reti di Benzema al 12', Valverde al 35' e Rodrygo su rigore al 91', di Ferran Torres all'83' il gol della bandiera per i catalani. In classifica la squadra di Ancelotti è sola al comando con 25 punti, 3 in più dei blaugrana.

