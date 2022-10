Britney Spears | il ritorno dopo anni di stop | Video molto curioso

(Di domenica 16 ottobre 2022) I fan disono al settimo cielo per ildella loro beniamina. Eppure c’è unche ha suscitato non poca curiosità, avete visto di che cosa si tratta? La rinomata pop star è tornata a far sognare i suoi affezionatissimi fan.dila cantante statunitense è riapparsa con L'articolo, ildichemusica.it.

TGCOM

Elton John ehanno da poco pubblicato il duetto 'Hold Me Closer', che appunto rivisita in chiave contemporanea 'Tiny Dancer', con elementi di brani come 'The One' e 'Don't Go Breaking ...... Il look del giorno, con i jeans cargo: come renderli eleganti, contro ogni aspettativa Dove l'abbiamo visto Difficile dimenticare l'uscita agli American Music Awards die il fidanzato ... Britney Spears svela: "Mia madre mi schiaffeggiò dopo una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan" Britney Spears madre rapporto: la cantante ha raccontato di quando la madre la schiaffeggiò pesantemente e questa volta però le scuse non bastano ...Britney Spears ricorda le sberle della madre Lynne Spears, al rientro a casa da una notte brava con Paris Hilton: il racconto del retroscena ...