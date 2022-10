Borsa ritrovata davanti al Teatro Donizetti | si cerca la proprietaria

(Di domenica 16 ottobre 2022) Bergamo. La segnalazione arriva alla redazione di Bergamonews da una signora che nella sera di sabato 15 ottobre ha trovato unanella zona del. “L’ho trovata fuori dal mio portone, in zona. È unada passeggino. Chi l’avesse smarrita, magari dopo un giro alle bancarelle mi scriva dicendomi il contenuto così da poterla restituire alla legittima”. Ladellapuò contattare la nostra redazione via mail scrivendo a redazione@bergamonews.it o attraverso i nostri canali social.

... inventando uno schivo e mitico presidente dellaValori, da tutti stimato e rispettato. Ne ... la vera donna del suo cuore, conosciuta in tenera età e infinedopo mille peripezie. ...la carcassa dell'auto sulla quale viaggiava, la sua, ma il corpo è ancora intrappolato in qualche anfratto lungo il corso del fiume Nevola. Nell'alluvione Simone ha perso anche la ...Tre gli ambiti investigati dai ragazzi: ottenere alcol etilico (etanolo) della frutta marcia, ricorrere all’anidride carbonica per la produzione di creme e ottenere glicerina a conclusione del process ...Simone Bartolucci, 23 anni, figlio di Brunella Chiù: «Rivoglio mamma, voglio seppellirla accanto a mia sorella Noemi» ...