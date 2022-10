Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona

...dare una risposta al grido di dolore delle imprese a corto di liquidità per pagare lema ... saranno estesi anche al mese di dicembre insieme aldestinato alle famiglie). Per le altre tre ...BOLZANO. Mentre in Trentino (finita la campagna elettorale) la Giunta Fugatti sembrerebbe intenzionata a fare una parziale retromarcia sul, non più per tutti ma solo per alcuni, la Provincia di Bolzano ha varato il pacchetto di misure economiche da circa 100 milioni di euro. Il via libera è arrivato ieri, 14 ottobre, con ...Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori: a chi spetta e come funziona. Introdotto con il decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ...Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022 , milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. E' partita la ...