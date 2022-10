Bonus 150 euro anche per docenti e personale Ata

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA – Il150, compreso nel Decreto Aiuti Ter, sarà erogatoAta. Per poterlo ricevere bisognerà avere una retribuzione lorda imponibile previdenziale, per il mese di novembre 2022, non superiore a 1.538e avere un rapporto di lavoro sussistente nel mese di novembre 2022. Dopo ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::150in arrivo: la platea dei beneficiari sarà ampia Bellanova propone unsalva ristorantilavoratori stagionali nel decreto Sostegni: chi potrà usufruirne Decreto sostegni: come compilare istanza contributi a fondo perduto ...

Tra le diverse misure si riscontra, in linea con quanto previsto negli scorsi mesi, un'ulteriore indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, con specifiche caratteristiche, pari aeuro. Con ...... la nuova serie tratta da Il Signore degli Anelli Un nuovodaeuro è in arrivo per aiutare famiglie e pensionati: ecco quello che devi sapere Notizie, recensioni e guide all acquisto sui ...ROMA - Il bonus 150 euro, compreso nel Decreto Aiuti Ter, sarà erogato anche a docenti e personale Ata. Per poterlo ricevere bisognerà avere una retribuzione ...Gentile esperto, laureata e finora sempre disoccupata, dal 1° settembre ho un "contratto di tirocinio" con l’Università degli Studi ...