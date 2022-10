Boltiere | dopo 100 anni chiude il panificio Ballerini Lapris | “Bollette troppo salate”

(Di domenica 16 ottobre 2022). L’impastatrice è ferma; il forno, spento. Rosanna e Romano abbassano per l’ultima volta la saracinesca del loro. Una passione, quella per il pane, che accompagna la famigliada oltre cent’: per l’esattezza, dal 1870, quando Lorenzo, bisnonno di Romano, apre un forno a Caravaggio.di lui, è il figlio Ambrogio a reggere l’attività e si sposta prima a Verdello, poi a Ponteranica. Nel 1922, arriva ae lì si ferma.un secolo esatto, il negozio di via Ronchettii battenti. Rosanna Farina, moglie di Romano, e co-proprietaria dello storico, è amareggiata: “È stata una scelta sofferta – spiega la donna – perché siamo ...

